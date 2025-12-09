Colcapirhua: Policía reporta siete efectivos heridos y denuncia “emboscada” durante intervención

El Comandante Departamental de la Policía, Alejandro Basto, brindó un informe detallado sobre la intervención policial en la zona de Cotapachi, destacando que el operativo se ejecutó en estricto cumplimiento de una orden judicial, la cual se coordinó a solicitud de la Alcaldía de Colcapirhua.

Basto reveló la gravedad de la confrontación, denunciando que los efectivos fueron víctimas de una "emboscada" en el lugar:

Siete policías heridos: El comandante confirmó que siete efectivos policiales resultaron heridos, y fueron atacados con "armas letales" y "explosivos".

Armamento y protocolo: Aseguró que el armamento utilizado por la Policía está acorde al manual de orden público.

Atención médica: Los policías heridos fueron evacuados y se encuentran recibiendo atención médica en el hospital del seguro de la Policía.

Investigación de la Felcc y compromiso de transparencia

Respecto a los dos fallecidos reportados en el enfrentamiento, el comandante se abstuvo de señalar responsables, delegando la tarea a la instancia investigativa.

"Sería adelantarme decir quién ha sido el autor material de este hecho... La unidad correspondiente investigativa de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) es la que va a determinar qué tipo de armamento, porque existen los peritos correspondientes para realizar este tipo de acto investigativo", afirmó.

Basto enfatizó que, por instrucción superior, la investigación será totalmente transparente, y será la unidad investigativa la que determinará quién o quiénes utilizaron las "armas letales" que hirieron a los policías y a los comunarios.

Ante la posibilidad de nuevas movilizaciones o bloqueos en carreteras, la autoridad afirmó que la Policía dará cumplimiento a la Constitución Política del Estado, ya que el "mantenimiento del orden público" está dentro de sus facultades.

