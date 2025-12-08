Esto es lo que debe saber sobre el conflicto de Colcapirhua; derivó en dos muertes y varios heridos

Una jornada de alta tensión en el municipio de Colcapirhua culminó este lunes en tragedia, con el saldo de dos comunarios fallecidos y al menos once heridos, incluyendo policías, tras un violento enfrentamiento durante un intento de desbloqueo en el ingreso al botadero de Cotapachi.

El conflicto, que mantenía paralizada la recolección de basura por 12 días debido al bloqueo de pobladores que exigen la delimitación del relleno sanitario, escaló cuando un contingente policial intervino con el uso de agentes químicos y maquinaria pesada para despejar la vía.

Víctimas fatales y heridos graves

Las víctimas fatales fueron identificadas por la Defensoría del Pueblo como Mario Padilla (38) y Sinforiano Carrillo (47), ambos participantes en el bloqueo.

El director del hospital Benigno Sánchez de Quillacollo, Julio César Orozco, confirmó que los dos comunarios llegaron sin signos vitales y fallecieron a causa de heridas de arma de fuego en el tórax. Además, otros dos heridos se encuentran en estado grave con lesiones provocadas por proyectiles (uno con trauma abdominal y otro con fractura expuesta). En total, al menos once personas resultaron heridas, entre ellas varios comunarios y una pareja de policías.

Cruce de acusaciones e investigación

El hecho desató un cruce de denuncias y un llamado urgente a la investigación:

Denuncia ciudadana: Comunarios y sus representantes legales exigen el esclarecimiento de los hechos y denuncian el presunto uso de armas de fuego por parte de uniformados , asegurando haber visto a policías disparar a quemarropa.

Postura policial: El comandante departamental de la Policía, coronel Alejandro Basto, aseguró que ningún efectivo portaba ni utilizó armas de fuego durante el operativo, y anunció la apertura de una investigación a través de la Felcc.

Detenidos y evidencia: Basto también reportó que la Policía aprehendió a tres personas (una mujer y dos varones) y se incautó cerca de 20.000 bolivianos, drones, celulares y material explosivo.

Llamado a la calma

Mientras los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al IDIF para la autopsia, la Defensoría del Pueblo instó a la población y a las fuerzas del orden a mantener la calma y buscar una solución al conflicto mediante el diálogo para evitar más confrontaciones.

A pesar de la violencia, la vía al botadero fue desbloqueada y las autoridades anunciaron que el traslado de basura se reanudará de inmediato para atender la crítica acumulación de residuos en las calles del municipio.

