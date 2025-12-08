“Es mi herramienta de trabajo”: denuncian robo de motocicleta en Santa Cruz; el hecho quedó registrado

La delincuencia no da tregua en Santa Cruz. Dos personas robaron una motocicleta estacionada afuera de una casa en construcción, donde José Luis Huaylla trabaja durante el día.

El hecho ocurrió recientemente y quedó registrado en cámaras de seguridad del vecindario, donde se observa a dos sujetos merodeando el área antes de sustraer el vehículo.

“La motocicleta estaba aquí parqueada y yo la utilizo para moverme en mis distintos trabajos. Trabajo aquí en el día y en la noche tengo otro empleo”, relató Huaylla.

El afectado asegura que, pese a acudir el mismo día a la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para denunciar el robo, aún no ha recibido información sobre su vehículo ni avances en la investigación.

“Estoy preocupado porque hasta ahora no tengo ninguna noticia; ya puse la denuncia el mismo día y no hay resultados”, agregó.

Huaylla incluso intentó perseguir a los responsables, sin éxito. “Ese día traté de alcanzarlos, pero no logré hacerlo”.

Datos del vehículo robado

La motocicleta robada es una Boxer modelo 2022, con placa 5529-EIT, de color negro combinado, modelo aloy. En la parte delantera lleva un distintivo con el logo ‘Frater 24-7’.

Según Huaylla, en las imágenes se observa a dos personas “flacos, morenos, con tatuajes”, aunque no se los puede identificar claramente.

