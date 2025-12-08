TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento en Colcapirhua colcapirhua

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Es mi herramienta de trabajo”: denuncian robo de motocicleta en Santa Cruz; el hecho quedó registrado

El afectado presentó la denuncia el mismo día del robo, pero aún no obtiene respuestas. Cámaras de seguridad grabaron a los autores.

Charles M. Flores

08/12/2025 17:15

Víctima pide ayuda para recuperar su motocicleta robada. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La delincuencia no da tregua en Santa Cruz. Dos personas robaron una motocicleta estacionada afuera de una casa en construcción, donde José Luis Huaylla trabaja durante el día.

El hecho ocurrió recientemente y quedó registrado en cámaras de seguridad del vecindario, donde se observa a dos sujetos merodeando el área antes de sustraer el vehículo.

“La motocicleta estaba aquí parqueada y yo la utilizo para moverme en mis distintos trabajos. Trabajo aquí en el día y en la noche tengo otro empleo”, relató Huaylla.

El afectado asegura que, pese a acudir el mismo día a la Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para denunciar el robo, aún no ha recibido información sobre su vehículo ni avances en la investigación.

“Estoy preocupado porque hasta ahora no tengo ninguna noticia; ya puse la denuncia el mismo día y no hay resultados”, agregó.

Huaylla incluso intentó perseguir a los responsables, sin éxito. “Ese día traté de alcanzarlos, pero no logré hacerlo”.

Datos del vehículo robado

La motocicleta robada es una Boxer modelo 2022, con placa 5529-EIT, de color negro combinado, modelo aloy. En la parte delantera lleva un distintivo con el logo ‘Frater 24-7’.

Según Huaylla, en las imágenes se observa a dos personas “flacos, morenos, con tatuajes”, aunque no se los puede identificar claramente.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD