Más de un millón de luces se encendieron en la plaza principal de Santa Cruz

La temática de este año es Lazos de Luz, que representa el amor, la paz y unidad entre bolivianos.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

08/12/2025 17:07

Más de un millón de luces se encienden en la Plaza Principal. FOTO: Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Escuchar esta nota

El fin de semana se encendieron las luces en el corazón de Santa Cruz de la Sierra. La encargada municipal de Cultura y Turismo, Sarah Mansilla, informó que en la decoración hay más de un millón de foquitos para que los cruceñas disfruten de un tiempo en familia. 
La temática de este año es Lazos de Luz, un concepto que simboliza el amor, la paz y la unidad entre los bolivianos. Junto con la iluminación de la Plaza Principal, se instalaron ocho árboles decorados, de 13 metros de altura aproximadamente, acompañados por estrellas y esferas distribuidas alrededor del lugar.

Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz dieron a conocer que las calles Libertad y Florida, Ayacucho y Velasco, René Moreno y Ballivián, además de Bolívar y Beni.  permanecerán cerradas temporalmente entre sábado y domingo. El objetivo es habilitar espacios de convivencia y recreación para la comunidad y las familias durante las fiestas de fin de año. 

Mansilla adelantó que los fines de semana habrá actividades a partir de las 18:00 horas en la Plaza Principal, con el objetivo de recuperar las tradiciones cruceñas. 
 

