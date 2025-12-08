Vientos del sur, lluvias y calor intermitente: así será la semana en Santa Cruz

Santa Cruz iniciará la semana con tormenta eléctrica, lluvias moderadas a fuertes y un ambiente húmedo, de acuerdo con el reporte semanal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Para este lunes 8 de diciembre, se pronostica una temperatura mínima de 20 °C, máxima de 27 °C, 18 mm de precipitación probable, 75% de humedad relativa y vientos del sur de 4 km/h.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como El Señor Clima, explicó que el ingreso de vientos del sur traerá una leve baja térmica, pero con lluvias significativas en gran parte del departamento. “Esta situación se repetirá entre el jueves en la noche y la madrugada del viernes, con precipitaciones incluso más intensas”, indicó.

Martes a jueves: nubes persistentes y cambio de vientos

Para el martes, los cielos se mantendrán nubosos, con temperaturas entre 19 °C y 28 °C, 14 mm de probabilidad de lluvia, 77% de humedad y vientos de 4 km/h.

Ya en la tarde, el viento rotará al norte y se reforzará desde el miércoles.

El miércoles continuará nublado, más cálido, con mínima de 18 °C, máxima de 32 °C, 12 mm de precipitación y vientos de 6 km/h.

El jueves será una jornada de cielos nubosos sin probabilidad de lluvia (0 mm), temperaturas entre 19 °C y 32 °C, y vientos que subirán a 8 km/h, antes de intensificarse con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en horas de la noche.

Riesgos por crecida de ríos

Alpire advirtió que el aumento de lluvias podría provocar crecidas en los ríos Yapacaní, Chilo y Piraí, con posibles desbordes que afectarían cultivos y comunidades ribereñas. “Debemos tomar previsiones”, remarcó.

Panorama regional

Región Metropolitana (Santa Cruz de la Sierra)

Tendrá una semana agradable, pero con momentos de inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 32 °C, con lluvias el lunes, jueves y viernes, y ráfagas de viento del norte que alcanzarán los 70 km/h el jueves.

Valles cruceños

Presentarán mínimas de 10 °C y máximas de 29 °C, con vientos del norte de hasta 45 km/h y lluvias a lo largo de la semana, acompañadas de cielos parcialmente cubiertos a nublados.

Cordillera

Registrará temperaturas entre 17 °C y 35 °C. El jueves se esperan vientos moderados con ráfagas superiores a 50 km/h, especialmente en Cabezas y Charagua. Habrá días despejados y lluvias el lunes, jueves y chubascos el viernes.

Chiquitania

Las temperaturas irán de 22 °C a 34 °C, con fuertes ráfagas del norte sobre los 70 km/h el jueves. Los cielos variarán de parcialmente cubiertos a nublados, con lluvias y chubascos durante la semana.

Mira la programación en Red Uno Play