Exfutbolista del Manchester City fue condenado a seis meses de prisión por mensajes ofensivos

El exfutbolista Joey Barton ha sido condenado este lunes a seis meses de prisión suspendida por enviar mensajes “gravemente ofensivos” a través de la red social X, donde tiene 2,5 millones de seguidores, dirigidos a las exfutbolistas y analistas Eni Aluko y Lucy Ward, así como al presentador Jeremy Vine, con los que no podrá ponerse en contacto.

Barton, de 43 años y con pasado en clubes como Manchester City, Newcastle United y Rangers, fue declarado por un juzgado en Liverpool culpable de seis de los doce cargos que se le imputaban y tendrá que hacer trabajos comunitarios. La pena de seis meses de prisión está suspendida durante 18 meses en los que, si no reincide, no tendrá que entrar en la cárcel.

Durante el juicio, el excentrocampista alegó ser víctima de una “persecución política” y negó haber buscado notoriedad o interacción en redes. Sin embargo, el jurado concluyó que Barton “cruzó la línea entre la libertad de expresión”.

“Todo el mundo tiene derecho a expresar sus puntos de vista, pero no a hacer publicaciones que sobrepasan lo que es tolerable en la sociedad”, expresó el abogado Peter Wright KC.

El exfutbolista dijo a la corte que los mensajes eran “humor oscuro y estúpido” y “bromas crudas”, y también afirmó que no tenía intención de implicar a Vine cuando sugirió que tenía un interés por los niños.

El inglés ya fue condenado en marzo de este año a una pena equivalente a 12 semanas de cárcel por agredir a su mujer en su domicilio de Londres en junio de 2021, aunque no entró en prisión, pero sí pasó una noche en el calabozo. EFE

