Perrito y gatito resultaron heridos tras incendio en galería de la zona Sagárnaga, La Paz

El perrito tiene quemaduras en una patita y lo que busca es ingresar nuevamente al inmueble. Se desconoce quién es el dueño; piden a Pofoma apersonarse al lugar.

Jhovana Cahuasa

08/12/2025 8:38

Foto: Red Uno
La Paz

Un perrito y un gatito resultaron heridos tras el incendio de gran magnitud registrado este lunes en una galería comercial de la zona Sagárnaga, en la ciudad de La Paz, hecho que dejó también importantes pérdidas económicas.

Según personal del Cuerpo de Bomberos, un perrito presenta quemaduras en la patita derecha y permanece en el lugar intentando regresar al interior del inmueble. Hasta el momento se desconoce la identidad de su propietario.

Asimismo, se reportó la existencia de un gatito herido, que está recibiendo auxilio en el lugar; ambas mascotas resultaron afectadas por el siniestro.

Bomberos solicitaron el apoyo de Pofoma para atender el caso y resguardar a los animales.

“Pedimos al personal de Pofoma que nos pueda ayudar con el perrito. Su dueño debe estar cerca del lugar; el can busca ingresar nuevamente al inmueble y tiene su cinta de vacunación, por lo que presumimos que tiene propietario”, manifestó una bombera que trabaja en la zona.

 

 

 

 

