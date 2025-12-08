“Me lo mataron como un perro”: Mamá de motociclista arrollado por un camión exige justicia

Un trágico accidente de tránsito dejó un saldo fatal en la carretera Warnes-Santa Cruz, a la altura del ingreso a Clara Chuchío. Un camión de alto tonelaje colisionó frontalmente con una moto que intentaba cruzar la vía, lamentablemente el motociclista falleció de manera instantánea.

El velorio del motociclista se realiza en la zona de Satélite Norte. La hermana de la víctima relató su dolor: “Ya estamos en los trámites del cementerio para poder enterrar como se debe a mi hermano. Solo pedimos que se haga justicia, que se haga lo que tenga que hacerse y que sea justo todo”.

La madre del fallecido, quien llegó recientemente del extranjero, expresó su indignación y tristeza.

“Es injusto que mi hijo quede peor que un perro, que me lo maten como un perro”. También recordó la cercanía que tenía con su hijo hasta el último momento: “El viernes en la tarde hablamos hasta la medianoche. Siempre estaba hablando conmigo, contándome todas sus cosas”.

El Ministerio Público ha imputado al conductor del camión por los delitos de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro, y está programada una audiencia cautelar en las próximas horas.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente y los resultados de las pruebas para determinar si hubo factores agravantes, como el consumo de alcohol.

Familiares insisten en que ninguna compensación económica podrá reemplazar la pérdida: “Con todo el dinero que quieran pagar, no me va a devolver a mi hijo. Solo pedimos justicia”, expresó la madre entre lágrimas.

