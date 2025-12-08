Policía usó agentes químicos y maquinaria para desbloquear el botadero de Cotapachi

Después de siete días de bloqueo, la Policía logró este lunes desbloquear el acceso al botadero de Cotapachi,, en Colcapirhua permitiendo restablecer el ingreso de los carros recolectores de basura que permanecían paralizados y habían provocado una acumulación crítica de residuos en el municipio.

El operativo incluyó un fuerte contingente policial que, ante la resistencia de los movilizados, hizo uso de agentes químicos para dispersar a los grupos que mantenían cerrada la ruta. En el lugar se observaron nubes de humo y enfrentamientos breves mientras los uniformados avanzaban hacia la zona de conflicto.

Paralelamente, el municipio desplegó maquinaria pesada para retirar los montículos de tierra y otros obstáculos colocados durante la semana de bloqueo, que impedían el paso hacia el relleno sanitario.

Testigos señalaron que algunos de los grupos que participaron en los enfrentamientos no serían pobladores de Cotapachi, aunque esta información no fue confirmada oficialmente. Los bloqueadores mantenían su medida reclamando atención a demandas locales.

Con la vía despejada, las autoridades anunciaron que el traslado de basura se reanudará de inmediato.

