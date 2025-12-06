Gabriela Durán es elegida Predilecta del Carnaval de Oruro 2026

Gabriela Durán Ruiz, presentadora del programa 'Que No Me Pierda' de Red Uno y representante de los Caporales San Simón, fue elegida como la Predilecta del Carnaval de Oruro 2026, según informó la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO) en un comunicado oficial.

Durán Ruiz, representante de la Fraternidad Folklórica y Cultural Universitarios de San Simón, se convirtió en la nueva embajadora cultural de una de las expresiones patrimoniales más importantes de Bolivia, reconocida por la UNESCO como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

La elección se realizó en la madrugada de este sábado, donde Gabriela se destacó entre 11 finalistas de la primera fase, la cual contó con la participación de 40 postulantes de los conjuntos afiliados a la ACFO.

El comunicado de la asociación resaltó su carisma, compromiso, presencia escénica y respeto por el folklore, cualidades que le permitieron conquistar este importante título. «A partir de hoy llevará en alto el espíritu, la tradición y el encanto del Carnaval de Oruro», subrayó el texto oficial.

La ACFO felicitó a Gabriela Durán Ruiz y le deseó un camino lleno de logros y representación cultural, asegurando que su rol como Predilecta será clave para difundir y fortalecer el patrimonio cultural del país.

