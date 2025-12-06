[VIDEO] Así luchó Benita Parra para ganar la medalla de plata para Bolivia en los Bolivarianos

La boliviana Benita Parra brilló en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, logrando la medalla de plata en los 5.000 metros tras un cierre espectacular que dejó ver toda su garra y determinación.

En la pista atlética de Ayacucho, Parra no dio nada por perdido y peleó de igual a igual contra atletas de talla internacional. Aunque fue superada por pocos metros en los instantes finales, demostró una técnica impecable y un gran valor al mantener un ritmo competitivo durante casi toda la carrera, llegando incluso a comandar el pelotón en gran parte de la competencia.

El esfuerzo de Parra le permitió alzar la medalla de plata para Bolivia y dejar un ejemplo de coraje y perseverancia. Los aficionados pueden ver el emocionante cierre de la carrera en el video que captura la entrega total de la atleta boliviana.

