TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

35ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Presunto policía provoca pánico en Oruro tras realizar disparos al aire

El hecho ocurrió frente a un establecimiento educativo, generando temor entre vecinos y transeúntes.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 16:50

Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Un altercado ocurrido en la zona sur de la ciudad de Oruro se tornó peligroso cuando un presunto policía vestido de civil hizo uso de su arma de fuego, disparando al aire frente a varias personas.

El incidente ocurrió a pocos metros de un establecimiento educativo, generando temor entre vecinos y transeúntes, incluyendo niños.

Según testigos, el hombre, en lugar de calmar la situación, elevó el nivel de riesgo al desenfundar su arma durante la disputa callejera.

Varios ciudadanos grabaron el momento, evidenciando que el individuo apuntaba con la pistola y amenazaba a quienes se encontraban cerca.“Está manejando pistola, hay gente… hay niños”, gritaron algunos testigos.

La denuncia fue presentada ante un recinto policial cercano; sin embargo, los vecinos indicaron que no recibieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD