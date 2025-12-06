Presunto policía provoca pánico en Oruro tras realizar disparos al aire

Un altercado ocurrido en la zona sur de la ciudad de Oruro se tornó peligroso cuando un presunto policía vestido de civil hizo uso de su arma de fuego, disparando al aire frente a varias personas.

El incidente ocurrió a pocos metros de un establecimiento educativo, generando temor entre vecinos y transeúntes, incluyendo niños.

Según testigos, el hombre, en lugar de calmar la situación, elevó el nivel de riesgo al desenfundar su arma durante la disputa callejera.

Varios ciudadanos grabaron el momento, evidenciando que el individuo apuntaba con la pistola y amenazaba a quienes se encontraban cerca.“Está manejando pistola, hay gente… hay niños”, gritaron algunos testigos.

La denuncia fue presentada ante un recinto policial cercano; sin embargo, los vecinos indicaron que no recibieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

