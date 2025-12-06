Se instaló la audiencia de Lidia Patty por el caso Fondo Indígena

La tarde de este sábado, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, fue trasladada desde celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su audiencia de medidas cautelares. La exparlamentaria pasó la noche en dependencias policiales, en el marco de la investigación por el caso del Fondo Indígena.

De acuerdo con su abogado, Richard Cerda, Patty es investigada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a un proyecto de producción de tomate, y advirtió que ahora existen indicios de que el Ministerio Público pretende confirmar la apertura de una nueva investigación en su contra, esta vez vinculada a un proyecto destinado a la producción de miel que supera los 650 mil bolivianos.

Cerda afirmó que ese proyecto sí fue ejecutado y que la documentación de descargo correspondiente ya se encuentra en el cuaderno de investigaciones, por lo que cuestionó que la Fiscalía no haya considerado estos documentos antes de solicitar la aprehensión.

Piden detención preventiva

En tanto, el fiscal Miguel Cardoso informó que se solicitó la detención preventiva por cuatro meses para Lidia Patty, dentro de la investigación por el presunto desfalco al Fondo Indígena y el delito de incumplimiento de contratos.

Cardoso confirmó que, aunque la exdiputada presentó documentos que demostrarían la devolución de algunos depósitos, aún existen fondos no justificados, lo que mantiene vigente la sospecha de daño económico al Estado.

Señaló también que persiste riesgo de fuga y obstaculización, motivos que sustentan el pedido de la medida extrema.

Mira la programación en Red Uno Play