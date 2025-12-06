Baja afluencia de personas en el tercer día de empadronamiento en Santa Cruz

En el tercer día de empadronamiento masivo en el departamento de Santa Cruz, autoridades Servicio de Registro Cívico (Sereci) hicieron un llamado a la población para acudir a los megacentros y puntos fijos, que en muchos casos se encuentran con baja afluencia de ciudadanos.

El director de la institución, informó que, hasta la segunda jornada, se registraron más de 12.000 personas a nivel departamental, de las cuales aproximadamente 4.500 corresponden a registros nuevos y 7.500 a cambios de domicilio.

A pesar de estas cifras, algunos megacentros permanecen vacíos, como el de la dirección departamental ubicada en la calle 21 de Mayo, destinado exclusivamente a cambios de domicilio mediante cita programada.

“Este megacentro, donde los ciudadanos pueden escoger el día y la hora de su empadronamiento, está siendo desaprovechado. Hacemos un llamado a la población para que acuda y aproveche la atención que se brinda”, señaló el director.

Las autoridades recordaron que los 11 megacentros de la ciudad capital estarán operando durante todo el fin de semana, incluyendo el domingo, al igual que los puntos fijos en los municipios y las brigadas móviles, con el objetivo de facilitar el empadronamiento sin aglomeraciones.

