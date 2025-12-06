Santa Cruz se vuelca al 'Tapatón' para ayudar a niños con cáncer

Este sábado se vive una verdadera fiesta de solidaridad en las instalaciones de Empacar Express, ubicadas en el cuarto anillo de la avenida Paraguá, donde cientos de familias, brigadas, colegios y voluntarios se autoconvocaron para participar en una nueva versión del 'Tapatón', campaña destinada a recaudar tapitas plásticas para apoyar a niños con cáncer.

Los pequeños fueron protagonistas fundamentales de la campaña. Muchos acudieron con grandes bolsas y bidones llenos de tapitas recolectadas durante meses.

El gerente general de Empacar, Carlos Limpia, expresó su gratitud a la población y a las empresas que se sumaron al evento.

“Estamos agradecidísimos. Desde temprano las piscinas se llenaron. Esto significa una gran ayuda para los niños del oncológico”, señaló. Asimismo, destacó el apoyo de organizaciones como Fundación Empacar, Gol, Coca-Cola y otras instituciones comprometidas con la causa.

Según la organización, esta edición del 'Tapatón' podría superar el récord de la primera versión, que ya había alcanzado una cifra histórica. El objetivo es recolectar más de 10 toneladas de tapitas, que posteriormente serán vendidas para financiar tratamientos y apoyar a los pequeños pacientes con cáncer.

Historias como la de una abuela que llegó con tres bidones recolectados junto a sus nietos por más de cinco meses reflejan el espíritu de unión que marcó la jornada. “De a poquito ellos juntaban. Estamos felices de ayudar”, dijo emocionada.

La campaña continuará durante toda la tarde con actividades, música, shows infantiles y espacios pensados para que las familias disfruten mientras colaboran.

La invitación sigue abierta para que más personas se acerquen y contribuyan con una tapita que, aunque pequeña, representa esperanza y vida para los niños que más lo necesitan.

Mira la programación en Red Uno Play