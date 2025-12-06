¡Identificados por sus zapatillas! Caen dos jóvenes por robo en Puerto Quijarro; uno tenía droga

Dos jóvenes fueron aprehendidos en el municipio de Puerto Quijarro, Santa Cruz, acusados de participar en un robo a un domicilio. La víctima logró identificar a uno de ellos por un detalle particular: las zapatillas que aún llevaba puestas al momento de su arresto.

Tras la captura del primer sospechoso, este reveló la participación de un cómplice. Durante la búsqueda del segundo involucrado, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Julio César Valdivieso, informó que los agentes lo encontraron en posesión de aproximadamente un kilo con 14 gramos de cocaína.

Además, uno de los aprehendidos portaba documentación falsa.

La Policía recuperó los objetos robados y continúa con las investigaciones para establecer si los dos jóvenes estarían vinculados con otros hechos delictivos en la zona fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play