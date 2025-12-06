Optimista y seguro de superar la fase de repesca, el asistente técnico de la Selección Nacional, Gabriel Ramírez, mencionó que la presencia de Bolivia en la serie de Francia, Noruega y Senegal aumentará la dificultad, llegando a nombrar a este como el “grupo de la muerte” de la Copa Mundial 2026.

“Con nosotros ahí puede llegar a ser el grupo de la muerte. Con el optimismo y la fe, esperemos ser parte de esa cita que es un privilegio”, declaró Ramírez, tras conocerse que Bolivia podría enfrentar a estos planteles, una vez que supere la fase de la repesca.

Ramírez estuvo siguiendo en el país el desarrollo del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, mientras el seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, estaba en Washington junto al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

“Primero creer para crear. Creemos que podremos estar ahí, con fe y trabajo”, apuntó Ramírez, quien adelantó el plan de trabajo que tendrá el equipo antes de encarar el repechaje contra Surinam (26 de marzo) y, de vencer, el juego ante Irak (31 de marzo), ambos en la ciudad de Monterrey.

Selección Nacional

En los siguientes días saldrá la nómina de convocados. La Selección Nacional se concentrará en Santa Cruz el 15 de diciembre con vista a su partido amistoso contra Perú, programado para el 21 de diciembre, en Chincha.

“Con el tiempo necesario o con el que tengamos nos vamos a preparar bien y vamos a hacer un gran repechaje y somos optimistas, nos va ir bien”, declaró Ramírez, en entrevista con la Red Uno, de Santa Cruz.

Para finales de enero, el plantel tendrá los partidos de preparación contra República Dominicana, Panamá y un rival por definir, en la reapertura del estadio Ramón Aguilera Costas. En el plan de trabajo de la Selección Nacional, se tiene previsto llegar a Monterrey el 5 de marzo, esperando que la FBF cierre la logística.

