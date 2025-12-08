Incendio de gran magnitud afecta a una segunda casa en La Paz

Este lunes, los bomberos continúan trabajando intensamente para sofocar las llamas, en un inmueble patrimonial de la calle Sagárnaga en La Paz, que hasta el momento afectan al menos a dos viviendas.

De acuerdo con el coronel Pavel Tobar, comandante departamental de Bomberos de Antofagasta, el personal de emergencia se encuentra en la búsqueda de mayor cantidad de agua, debido a que aún no se ha logrado controlar completamente el fuego.

El jefe policial explicó que existe un hidrante en plena calle Sagárnaga, pero su presión es insuficiente, por lo que las unidades deben desplazarse hasta una calle paralela para abastecerse de agua, lo que dificulta las labores de control del siniestro.

