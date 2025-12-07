“Papito, ellos fueron los que me quemaron”: el clamor de la quinceañera atacada por compañeros de trabajo

A casi cuatro meses de haber sufrido un ataque con fuego dentro de la fábrica de perfumes donde trabajaba, Sara Yuliana, una joven de 15 años, continúa hospitalizada en estado crítico. A pesar de existir videos y señalamientos directos de la menor, los presuntos agresores siguen en libertad, lo que ha desatado indignación a nivel nacional e internacional.

Un ataque que estremeció al país

El 23 de julio de 2025, Sara Yuliana y una compañera fueron encerradas en una habitación de la fábrica ubicada en Pasto, Nariño. Según el testimonio de la joven y grabaciones compartidas en redes sociales, cuatro empleados rociaron alcohol sobre ellas y les prendieron fuego mientras reían.

Solo una logró sobrevivir. La segunda víctima murió poco después del ataque, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Sara, con quemaduras en el 80% de su cuerpo, fue trasladada de emergencia al hospital. Desde entonces ha sido sometida a más de 40 cirugías, según informó su familia.

“Papito, ellos fueron”: la declaración de la joven

Wilson Zambrano, padre de la adolescente, relató que al llegar a la fábrica encontró a su hija tendida en el suelo. A pesar de su estado, Sara logró identificar a los agresores.

“Papito, ellos fueron los que me quemaron”, le dijo, señalando a los cuatro compañeros de trabajo que presuntamente participaron en el ataque.

Agresores libres pese a las pruebas

Aunque existen videos y testigos que confirmarían los hechos, las autoridades aún no han realizado detenciones. La falta de avances judiciales ha desatado protestas y una fuerte presión social.

Organizaciones civiles, activistas y miles de usuarios en redes han exigido que el caso no quede en la impunidad.

La lucha de una familia que exige justicia

La hermana mayor de la joven, Luisa Maya, difundió un mensaje en redes donde describe la gravedad de su estado y solicita apoyo económico para cubrir los elevados costos médicos.

“Sara es una niña noble, que soñaba con bailar y estudiar. Hoy lucha por vivir, por recuperarse y por no ser olvidada”, expresó. “Su voz frágil pide justicia, y nosotros la acompañamos”.

Indignación y llamado urgente a las autoridades

El caso generó una ola de indignación ante la posible negligencia en la investigación y la ausencia de medidas contra los presuntos responsables. La familia insiste en que las autoridades deben actuar de inmediato para garantizar justicia y evitar que la agresión quede sin consecuencias.

