“No quiero entrar, tía”: La grabaron en plena crisis por su miedo a las agujas y el video se volvió viral

Un video que muestra a una joven española atravesando una intensa crisis por su miedo a las agujas se ha viralizado en redes sociales, generando reacciones que van desde la empatía hasta la crítica.

En las imágenes, se escucha a la joven decir: “Es que me tiene que tocar una enfermera maja, porque como me toque una enfermera guardia encima, me voy a poner más nerviosa todavía”, mientras su familiar la acompaña y registra la escena. La joven expresa su temor de manera honesta y abierta: “No quiero entrar, tía… O sea, no estoy llorando porque soy mayor ya, pero quiero llorar”.

El video ha sido compartido ampliamente, y los comentarios de los usuarios reflejan una mezcla de solidaridad y comprensión:

“Se pasa muy mal teniendo fobia a las agujas, no se lo deseo a nadie”.

“La pobre está teniendo un ataque de ansiedad”.

“No es ser exagerada, es tener fobia, que es tener miedo irracional a algo”.

Expertos en salud mental señalan que las fobias, como la aversión a las agujas, son comunes y pueden desencadenar ataques de pánico, especialmente cuando la persona se siente presionada a enfrentar la situación sin el acompañamiento adecuado.

