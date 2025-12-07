“No quiero entrar, tía”: La grabaron en plena crisis por su miedo a las agujas y el video se volvió viral

El video ha sido compartido ampliamente, y los comentarios de los usuarios reflejan una mezcla de solidaridad y comprensión.
07/12/2025 17:22
Un video que muestra a una joven española atravesando una intensa crisis por su miedo a las agujas se ha viralizado en redes sociales, generando reacciones que van desde la empatía hasta la crítica.
El video ha sido compartido ampliamente, y los comentarios de los usuarios reflejan una mezcla de solidaridad y comprensión:
“Se pasa muy mal teniendo fobia a las agujas, no se lo deseo a nadie”.
“La pobre está teniendo un ataque de ansiedad”.
“No es ser exagerada, es tener fobia, que es tener miedo irracional a algo”.
Expertos en salud mental señalan que las fobias, como la aversión a las agujas, son comunes y pueden desencadenar ataques de pánico, especialmente cuando la persona se siente presionada a enfrentar la situación sin el acompañamiento adecuado.
