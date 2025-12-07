“Salimos corriendo”: 25 muertos por incendio en club de India, turistas entre las víctimas

Un incendio en una discoteca del turístico estado de Goa, en el oeste de India, dejó al menos 25 personas fallecidas y seis heridas, según confirmó este domingo el jefe del Gobierno regional, Pramod Sawant.

El fuego se desató de madrugada en el club nocturno Birch By Romeo Lane, ubicado en la localidad de Arpora, una zona muy concurrida por turistas indios y extranjeros.

Investigan causas del incendio

La Policía de Goa investiga las causas del siniestro. La principal hipótesis apunta a la explosión de un cilindro de gas dentro del local. Sawant informó que el incendio tardó media hora en ser controlado.

“Algunas personas lograron salir corriendo, pero otras no. Algunas murieron por asfixia”, declaró el funcionario a la agencia ANI. Según datos preliminares, cuatro víctimas eran turistas y el resto empleados del club.

Una turista que logró escapar relató a la agencia PTI que hubo una “conmoción repentina” cuando comenzaron las llamas. “Salimos corriendo y vimos cómo toda la estructura estaba envuelta en fuego”, señaló.

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció indemnizaciones para los afectados, tanto fallecidos como heridos.

Goa: destino turístico y seguridad en entredicho

Goa es uno de los destinos más visitados de India por sus playas, discotecas y bares frente al mar. A menudo es catalogado como uno de los estados más seguros del país, aunque este incidente pone el foco en las condiciones de seguridad y construcción en locales de ocio.

En India, los incendios son frecuentes debido a deficiencias en la infraestructura y falta de cumplimiento de normas de seguridad en edificios.

