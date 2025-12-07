Incendio mortal en India: revelan imágenes del inicio del fuego en un club nocturno que dejó 25 muertos

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se desata el fuego en el club nocturno Birch By Romeo Lane, ubicado en el popular destino turístico de Arpora, en el estado indio de Goa. El trágico incendio, ocurrido la madrugada de este domingo, conmocionó al mundo, dejando un saldo de 25 personas fallecidas y 6 heridas.

El jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, confirmó la cifra de víctimas y el impacto del suceso en un mensaje publicado en la red social X: "Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica".

Sawant añadió que el fuego tardó media hora en ser extinguido. Según información preliminar, cuatro de los fallecidos eran turistas y el resto empleados del club. La mayoría de las víctimas habría muerto por asfixia al no poder escapar a tiempo. Mientras la Policía de Goa investiga el suceso, la principal hipótesis apunta a que las llamas se produjeron tras la explosión de un cilindro de gas en el interior del club nocturno.

Una turista que se encontraba en el club relató a la agencia india PTI el momento de pánico: "Hubo una conmoción repentina cuando las llamas comenzaron a propagarse. Salimos corriendo del club y vimos que toda la estructura estaba envuelta en llamas".

