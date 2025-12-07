Riada y granizo arrasan con el ganado de tres comunidades en Potosí

Las intensas lluvias y granizadas que se registraron recientemente en el municipio de Cotagaita, en Potosí, provocaron graves daños en al menos tres comunidades de la región. Las riadas dejaron a numerosas familias sin sus animales, que constituyen su principal fuente de sustento.

Según reportes locales, cerca de 40 cabezas de ganado, incluyendo vacunos y chivos, murieron a causa de la riada de fuerte intensidad. Además, las tierras agrícolas quedaron completamente destruidas, generando desolación entre los comunarios afectados.

“Estamos sumamente preocupados porque las granizadas están empezando a ser más frecuentes en zonas donde se encuentra nuestro ganado. Allí es donde hemos sufrido las mayores pérdidas”, señaló un representante de las comunidades afectadas.

Las autoridades municipales se encuentran realizando una evaluación de los daños para brindar asistencia a las familias damnificadas, quienes aguardan una respuesta rápida ante la emergencia.

Este nuevo episodio de desastres naturales refleja la vulnerabilidad de la región frente a fenómenos climáticos extremos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y apoyo a las comunidades rurales.

Mira la programación en Red Uno Play