¡Taconazo y adentro! Así fue el nuevo gol de Bruno Miranda en el fútbol del Ecuador

Bruno Miranda volvió a destacarse en el fútbol ecuatoriano al marcar un gol de taco que igualó momentáneamente el partido para Aucas frente a El Nacional. La acción llegó al minuto 45 del primer tiempo, cuando un enredo en el área rival permitió un pase para Miranda, quien definió con un toque preciso de taco al fondo del arco.

El delantero boliviano celebró su anotación haciendo el característico gesto con sus dedos en los ojos, recibiendo el abrazo de sus compañeros en un momento de alegría compartida. Este gol refleja el gran momento que atraviesa Miranda en Ecuador, donde ya suma 13 tantos en la presente temporada.

A pesar de su brillante desempeño, Aucas no pudo mantener la igualdad y terminó cayendo 1-3 frente a El Nacional. Sin embargo, la actuación de Bruno Miranda deja en evidencia su influencia y protagonismo dentro del fútbol del país vecino.

