¡Imparable! Miranda anota doblete en la goleada del Aucas 8-0 sobre Delfín (Video)

Bruno Miranda atraviesa un gran momento en el fútbol ecuatoriano. En el partido disputado anoche, el atacante nacional marcó un doblete en la contundente goleada del Aucas sobre Delfín y llegó así a los siete goles con su equipo.

El primer tanto de Miranda, que fue el cuarto del encuentro para el Aucas, llegó a los 42 minutos del primer tiempo tras una pared con Cano, que el boliviano definió con un toque sutil al fondo del arco.

El segundo gol del atacante nacional —quinto del partido— se produjo luego de una jugada por la banda izquierda de Jhonnatan Mina, quien envió un centro rasante que Miranda empujó sin dificultad para ampliar la ventaja.

Finalmente, El Papá, como se conoce al Aucas, selló una victoria histórica por 8-0 frente a Delfín, consolidándose como uno de los equipos más goleadores del torneo.

