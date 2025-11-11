TEMAS DE HOY:
tragedia en Entre Ríos juez asesinado

Deportes

¡Imparable! Miranda anota doblete en la goleada del Aucas 8-0 sobre Delfín (Video)

El delantero boliviano fue la figura en la histórica victoria del Aucas, que aplastó 8-0 al Delfín en el campeonato ecuatoriano. 

Martin Suarez Vargas

11/11/2025 10:23

Bruno Miranda, tras anotar su segundo gol con el Aucas ante Delfín por el fútbol ecuatoriano. Foto: Redes sociales del Aucas.
Ecuador.

Bruno Miranda atraviesa un gran momento en el fútbol ecuatoriano. En el partido disputado anoche, el atacante nacional marcó un doblete en la contundente goleada del Aucas sobre Delfín y llegó así a los siete goles con su equipo.

El primer tanto de Miranda, que fue el cuarto del encuentro para el Aucas, llegó a los 42 minutos del primer tiempo tras una pared con Cano, que el boliviano definió con un toque sutil al fondo del arco.

El segundo gol del atacante nacional —quinto del partido— se produjo luego de una jugada por la banda izquierda de Jhonnatan Mina, quien envió un centro rasante que Miranda empujó sin dificultad para ampliar la ventaja.

Finalmente, El Papá, como se conoce al Aucas, selló una victoria histórica por 8-0 frente a Delfín, consolidándose como uno de los equipos más goleadores del torneo.

