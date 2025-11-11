Del Mundial Sub-17 a La Verde: Villegas convoca a Gerónimo Govea para los amistosos contra Corea y Japón

Ante la ausencia de Carlos Lampe, el cuerpo técnico de la selección boliviana de fútbol a la cabeza del entrenador Óscar Villegas, convocó al guardameta de Montevideo Wanderers, Gerónimo Govea, quien defendió el arco de La Verde Sub-17 en el Mundial que se disputa en Catar. Govea formará parte del plantel que enfrentará a Corea del Sur y Japón el 14 y 18 de noviembre, respectivamente, en territorio asiático, como parte de la preparación rumbo al repechaje.

Comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol:

El jugador se incorporará en las próximas horas a la delegación en la ciudad de Seúl.

La Federación Boliviana de Fútbol informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, a la cabeza del profesor Óscar Villegas, decidió convocar al futbolista Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, a la Selección Mayor, para disputar los encuentros amistosos ante Corea del Sur y Japón, tras su destacada actuación en el Mundial Sub-17 defendiendo la portería del combinado nacional.

La selección boliviana de fútbol enfrentará este viernes 14 de noviembre a Corea del Sur desde las 07:00 de la mañana en Seúl, luego el martes jugará contra Japón desde las 06:15 en Tokio.

