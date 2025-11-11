TEMAS DE HOY:
tragedia en Entre Ríos juez asesinado

Del Mundial Sub-17 a La Verde: Villegas convoca a Gerónimo Govea para los amistosos contra Corea y Japón

El portero juvenil fue llamado al seleccionado nacional para los partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón. 

Martin Suarez Vargas

11/11/2025 9:33

Gerónimo Govea en las prácticas de la selección Sub17. Foto: La Verde FBF.
Bolivia.

Ante la ausencia de Carlos Lampe, el cuerpo técnico de la selección boliviana de fútbol a la cabeza del entrenador Óscar Villegas, convocó al guardameta de Montevideo Wanderers, Gerónimo Govea, quien defendió el arco de La Verde Sub-17 en el Mundial que se disputa en Catar. Govea formará parte del plantel que enfrentará a Corea del Sur y Japón el 14 y 18 de noviembre, respectivamente, en territorio asiático, como parte de la preparación rumbo al repechaje.

El guardameta boliviano Gerónimo Govea, quien fue una de las figuras de la selección nacional Sub-17 en el Mundial que se disputa en Catar, dio un paso importante en su carrera al ser convocado por el director técnico Óscar Villegas para integrar la Selección Mayor. El joven arquero del Montevideo Wanderers se unirá en las próximas horas al combinado boliviano que enfrentará a Corea del Sur y Japón en partidos amistosos de preparación.

Comunicado oficial de la Federación Boliviana de Fútbol:

El jugador se incorporará en las próximas horas a la delegación en la ciudad de Seúl.

La Federación Boliviana de Fútbol informa que el Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, a la cabeza del profesor Óscar Villegas, decidió convocar al futbolista Gerónimo Govea, del Montevideo Wanderers, a la Selección Mayor, para disputar los encuentros amistosos ante Corea del Sur y Japón, tras su destacada actuación en el Mundial Sub-17 defendiendo la portería del combinado nacional.

La selección boliviana de fútbol enfrentará este viernes 14 de noviembre a Corea del Sur desde las 07:00 de la mañana en Seúl, luego el martes jugará contra Japón desde las 06:15 en Tokio.

