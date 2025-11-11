Ministro posesiona a Tatiana Genuzio Patzi como viceministra de industrialización

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, posesionó este martes a Tatiana Genuzio Patzi como nueva Viceministra de Industrialización y Comercialización, destacando su amplia trayectoria técnica y profesional en el sector energético y su compromiso con el trabajo en equipo que impulsa el presidente Rodrigo Paz.

Durante el acto, Medinaceli agradeció a la nueva autoridad por asumir el desafío y transmitió el mensaje del primer mandatario:

“Agradecer a Tatiana por aceptar la invitación y transmitirle las palabras de nuestro presidente Paz, que dice que este es un trabajo de equipo, y no sirve de nada que uno sea bueno en su experticia si no puede trabajar en equipo”, expresó.

Por su parte, la viceministra Genuzio Patzi asumió el cargo con el compromiso de aportar desde la rigurosidad técnica y la planificación estratégica para fortalecer la política de industrialización y comercialización del país.

“Estoy acá para poner todo mi compromiso y la rigurosidad técnica que requiere el cargo, para poder aportar en todo lo que se requiere, pero, sobre todo, para reordenar el sector y lograr los objetivos que se han planteado”, señaló.

La nueva viceministra es economista, cuenta con una maestría en Gestión y Políticas Públicas y un diplomado en Finanzas del Clima. Su carrera profesional está especializada en regulación económica y financiera, con énfasis en los sectores de hidrocarburos, electricidad y energías alternativas, acumulando más de 20 años de experiencia en el ámbito público y privado.

