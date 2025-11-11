“Mataron a un juez frente a su hijo”: magistrados exigen garantías para ejercer la función judicial

El pasado viernes 7 de noviembre, el juez Wilber Marcial Cruz Arancibia fue asesinado brutalmente a tiros delante de su hijo, dejando conmocionado a todo el departamento de Cochabamba y al Órgano Judicial. Al respecto, el presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Christian Clever Arancibia, pidió a las autoridades garantizar el trabajo de los jueces.

“No solo se atentó contra la vida de un colega, sino contra toda la institucionalidad (…) Como funcionarios judiciales nos encontramos en máxima alerta y estamos pidiendo a nuestras autoridades para que a la brevedad posible se apliquen todos los protocolos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios y servidores judiciales”, afirmó Arancibia.

En este sentido, Arancibia señaló que están pendientes del anuncio realizado por el presidente del Consejo de la Magistratura, quien señaló que este martes se presentará el protocolo y las medidas de seguridad institucionales que se realizarán en coordinación con otras instituciones a fin de garantizar el trabajo de los jueces.

El presidente de los Magistrados de Chuquisaca denunció el constante acoso mediático que sufren los jueces por funcionarios externos y por la misma población que, según el jurista, ataca al trabajo del servidor judicial a través de las redes sociales.

Estos temas también serán abordados en una reunión realizada este viernes, donde se contará con la participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el nuevo ministro de Justicia, en el primer diálogo institucional.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad?

Tener contacto directo con la Policía Boliviana.

Preservación de seguridad, no solo durante el horario laboral, sino cuando se esté fuera del ejercicio.

Brindar seguridad a los familiares de los servidores judiciales.

