Residentes potosinos festejan en Santa Cruz con feria gastronómica y entrada folclórica por su aniversario

La comunidad de residentes potosinos en Santa Cruz se prepara para una masiva celebración este domingo en el Cambódromo, con motivo de los 215 años de la gesta libertaria de Potosí, que se conmemora el próximo lunes 10 de noviembre. Los festejos incluyen una feria gastronómica, una gran entrada folclórica y una serenata.

"Vamos a tener actos el domingo. Vamos a empezar con una feria gastronómica desde las 10 de la mañana, quedan invitados a degustar todos nuestros platos típicos," anunció Valentín Condori, presidente de los Residentes Potosinos en Santa Cruz. El evento promete trasladar un "pedacito de la Villa Imperial" a Santa Cruz a través de sus sabores tradicionales.

Wilma, vicepresidenta de los residentes, adelantó el menú que estará disponible para el público: sopaipilla, chambergo, tostados de alberja, maíz y habas, motecito, chicharrón y chicha. "Vamos a poder degustar toda nuestra gastronomía, que es de Potosí", afirmó Wilma, invitando a la comunidad cruceña a conocer y disfrutar la riqueza culinaria potosina.

Además de la gastronomía, el día estará marcado por la cultura. Judith, la ñusta potosina y representante de los residentes, invitó al público a la gran entrada folclórica que comenzará a partir de las 2 de la tarde.

"Vamos a adelantar el carnaval 2026 porque ahí nosotros demostramos cuál es nuestra cultura, bailando, con nuestra gastronomía," explicó Valentín Condori.

La celebración, que reunirá a la nutrida comunidad potosina de diversas provincias del departamento, culminará a medianoche con una serenata en honor a Potosí y un espectáculo de juegos artificiales, amenizado por grupos folclóricos nacionales y uno invitado directamente desde Potosí. El evento, que busca mantener vivas las tradiciones potosinas y compartirlas con Santa Cruz, se desarrollará durante todo el día domingo en el Cambódromo.

