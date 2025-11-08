¿Por qué se celebra la Festividad de las Ñatitas cada 8 de noviembre en La Paz?

Según los creyentes, esta festividad se realiza en agradecimiento por los favores otorgados por los difuntos. La fecha es fija y se celebra una semana después de Todos Santos, es decir, cada 8 de noviembre.

La historia de esta celebración se remonta a la época precolombina, cuando en el antiguo imperio de Tiwanaku existía el culto a los cráneos. Se cree que en tiempos antiguos se conservaban las cabezas de los difuntos para realizar rituales destinados, por ejemplo, a pedir lluvias en épocas de sequía, entre otros propósitos.

Cientos de propietarios de cráneos humanos, conocidos como Ñatitas, se dirigen a distintos cementerios, especialmente al Cementerio General de La Paz, donde se celebran misas y se instalan altares en agradecimiento por los favores recibidos.

Los cráneos permanecen dentro del Cementerio General y en sus alrededores durante el día, para que los creyentes puedan visitarlos y orar.

Hay quienes celebran esta festividad a lo grande, con acontecimientos sociales organizados por un pasante. Estas celebraciones incluyen grupos musicales, comida, bebida y ofrendas tradicionales para las Ñatitas, como coca, cigarrillos y alcohol.

Muchos devotos afirman que es costumbre realizar esta celebración cada año y aseguran que existen pruebas claras de que las Ñatitas cumplen “cualquier pedido que se les realiza”.

“Es costumbre que cada año se festeje a las Ñatitas; hay una creencia de que cualquier pedido lo cumplen”, manifestó uno de los creyentes.

Esta celebración es practicada por quienes profesan esta fe, aunque una gran parte de la población no participa de estas tradiciones.

Mira la programación en Red Uno Play