Productores proponen nueva ley de inversiones en el Foro Visión Bolivia 2025

El foro contará con la presencia de representantes de Estados Unidos, Francia, España, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países invitados.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/11/2025 9:09

Foto: Red Uno

Representantes de 25 cadenas productivas del país, entre ellas los sectores cárnico, oleaginoso, turístico, bancario y manufacturero, participan desde este jueves en Expocruz, donde se desarrollará el Foro Visión Bolivia 2025, convocado por el presidente electo Rodrigo Paz.

El encuentro reúne también a delegaciones de 17 países, con el propósito de fortalecer vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades de inversión en el marco del cambio de administración que asumirá el mando este sábado en La Paz.

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, destacó que el foro será un espacio estratégico para que el sector productivo boliviano consolide alianzas con actores internacionales.

Bolivia necesita una ley de inversiones que garantice la inversión privada nacional y extranjera, donde los capitales puedan venir, generar empleos y apuntalar un modelo económico basado en la producción, la seguridad jurídica y las exportaciones”, manifestó Frerking.

El empresario remarcó que el país atraviesa un momento clave para recuperar la confianza internacional y aprovechar las oportunidades que se presentan, siempre y cuando se generen normas que incentiven la producción y la inversión privada.

De acuerdo con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), el foro contará con la presencia de representantes de Estados Unidos, Francia, España, Argentina, Chile y Ecuador, entre otros países invitados.

 

