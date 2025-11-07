“El río los arrastró”: rescatan cuerpos de dos hermanos ahogados en el Piraí durante una excursión familiar

Dos hermanos, de 13 y 7 años, perdieron la vida ahogados en el río Piraí, cerca de la comunidad Naicó, ubicada entre Montero y El Torno, mientras disfrutaban de un día de recreación familiar. La tragedia ocurrió cuando los menores ingresaron a una zona profunda del río, y la fuerza del agua los arrastró, según informaron autoridades locales.

El rescate de los cuerpos estuvo a cargo del personal de bomberos de la Gobernación, quienes, tras arduas labores, lograron trasladarlos hasta el municipio de El Torno. Juan Carlos Misael, representante del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Montero, señaló:

“Lamentamos el fallecimiento de estos dos menores. Fueron reportados como desaparecidos, y gracias a la coordinación con grupos de rescate logramos recuperar ambos cuerpos. Aparentemente estaban realizando una actividad recreativa familiar y entraron a un sector del río muy profundo, de donde no pudieron salir”.

Misael relató que el hermano mayor intentó ayudar al menor de 7 años, pero no logró salvarlo. La familia, de escasos recursos, ahora necesita apoyo para cubrir los gastos del sepelio de los niños.

Mira la programación en Red Uno Play