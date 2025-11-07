Una mujer de 53 años permanece postrada en cama tras ser víctima de violación por un taxista en el municipio de Sica Sica, en el departamento de La Paz. El hecho ocurrió hace más de un año, pero las secuelas físicas y psicológicas la mantienen en delicado estado de salud.

El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), dependiente de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), brinda asistencia legal, psicológica y social a la víctima, quien se trasladó de La Paz a la ciudad de Oruro junto a su familia debido a las constantes amenazas por parte del agresor. Este habría advertido que su hija correría la misma suerte, lo que generó temor permanente en la mujer.

Mujer queda postrada tras presunta violación de un taxista en Sica Sica. FOTO: Oruro En Directo.

“Tomamos conocimiento de un caso de una mujer que habría sido vejada sexualmente. No ocurrió en nuestro municipio, pero ya se encuentra en nuestra ciudad, y hemos podido corroborar que su estado de salud es lamentable”, señaló la directora interina de la DIO, Dra. Karina Gutiérrez López, al portal Oruro Al Día Noticias.

El personal interdisciplinario de la DIO trabaja en gestiones para garantizar que la víctima reciba tratamiento médico y psicológico oportuno. Asimismo, se coordina ayuda solidaria para su esposo e hijos, quienes son de escasos recursos.

La directora agregó que, de acuerdo con los antecedentes, el agresor permanece en libertad, y que la mujer necesita apoyo integral tras haber sido vejada en dos ocasiones por un taxista de la misma comunidad.

“Haremos todas las gestiones necesarias para que pueda recibir atención médica y psicoterapéutica. La señora está totalmente postrada en cama debido al impacto del hecho y las amenazas continuas del agresor”, concluyó Gutiérrez López.

