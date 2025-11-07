“Logramos liberar la camioneta”: Árbol cayó sobre un vehículo en la Plaza Blacutt,Santa Cruz

Un árbol de gran tamaño cayó este viernes sobre un vehículo estacionado en la Plaza Blacutt, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a causa de las fuertes ráfagas de viento que se registran desde horas de la mañana.

“Este árbol cayó encima de un vehículo, dejando daños considerables. Ya logramos liberar la camioneta y estamos procediendo a la poda correspondiente para despejar la vía pública que ha sido afectada”, informó Mary Luz Farfán, directora de Gestión de Riesgo y Emergencia Municipal.

Farfán señaló que los equipos de emergencia atendieron reportes similares en distintos puntos de la capital cruceña. “Han caído árboles en los distritos 5, 6, 8, 9, 10 y 11”, precisó.

Farfán advirtió que las ráfagas de viento han superado los 95 kilómetros por hora, fenómeno que podría extenderse en las próximas horas.

“Pedimos a la población tomar precauciones: no estacionar ni permanecer debajo de los árboles, porque existe un alto riesgo de que se vengan abajo”, exhortó.

