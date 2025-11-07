Transmisión de mando presidencial: últimos preparativos en Plaza Murillo

La Plaza Murillo vive horas de intensa actividad mientras se ultiman los preparativos para la Transmisión de Mando Presidencial, que se desarrollará este sábado.

El alcalde Iván Arias informó que los trabajos incluyeron pintura de señaléticas, limpieza de sumideros, mantenimiento de áreas verdes y restauración de elementos patrimoniales, además del recambio de luminarias a tecnología LED en los alrededores.

“Estamos terminando esta tarde las labores en la Plaza Murillo. Coincide con la entrega de luces LED en la avenida Montes, Mariscal Santa Cruz, 16 de Julio y El Prado, lo que resalta la belleza de nuestra ciudad”, destacó Arias, quien subrayó que la modernización del alumbrado coincide con la llegada de delegaciones internacionales.

Guardia Municipal

El operativo de seguridad será coordinado entre distintas instituciones. “La seguridad está a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero también se cuenta con el apoyo de la Guardia Municipal”, explicó el alcalde.

El personal de la Guardia Municipal desempeñará un rol clave en el tercer anillo de protección, mientras que los primeros anillos estarán bajo la responsabilidad de las fuerzas del orden nacionales.

En cuanto al acceso al acto oficial, Arias señaló que el número de invitados será restringido. “Lo importante es que se realice el acto y que Bolivia inicie un nuevo proceso esperanzador. Lo hacemos en democracia y eso debe alegrarnos”, reflexionó.

Luces LED en el centro paceño

El Centro de La Paz se renueva con más de 1,8 kilómetros de luminarias LED, que no solo embellecen las principales avenidas, sino que también aportan a una ciudad más segura y sostenible. La modernización del alumbrado urbano se suma a los trabajos de preparación de la Plaza Murillo y sus alrededores para la ceremonia presidencial.

Mira la programación en Red Uno Play