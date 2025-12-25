Si viaja hoy, tome nota: el último bus parte a las 20:30 de la Terminal Bimodal de Santa Cruz

A pocas horas de celebrar la Nochebuena, la Terminal de Buses de Santa Cruz registra un bajo movimiento de pasajeros, aunque no por ello faltan quienes viajarán para reunirse con sus familias.

Según información oficial, el último bus de este 24 de diciembre partirá a las 20:30 horas, momento en el que se cerrarán las puertas del lugar.

A pesar de la cercanía de las festividades, los viajeros no reportaron inconvenientes para abordar los buses, y los precios de los pasajes se mantienen relativamente accesibles. Por ejemplo, un viaje a La Paz tiene un costo aproximado de 150 bolivianos.

Familiares llegan a la terminal para despedir a sus hijos y seres queridos, mientras que el flujo de pasajeros se normalizará a partir de mañana jueves, cuando la terminal retomará su atención habitual.

Mira la programación en Red Uno Play