Navidad marcada por la tragedia en El Torno: familias pasarán Nochebuena en un albergue

La Navidad llegará de forma distinta para decenas de familias del municipio de El Torno, que este 24 de diciembre pasarán la Nochebuena en un albergue, lejos de sus hogares y marcados por la tragedia. Las intensas riadas provocaron un desastre que dejó al menos 26 personas fallecidas y 13 comunidades afectadas, llevándose todo a su paso.

En la comunidad Quebrada León, los pobladores relataron entre lágrimas que lo perdieron todo y que apenas lograron salvar la ropa que llevaban puesta. Pidieron a las autoridades que ingresen por tierra hasta sus comunidades para constatar la verdadera magnitud del desastre.

Otra de las zonas golpeadas es la comunidad Espejos, que quedó completamente aislada luego de que la riada destruyera el puente que la conectaba con El Torno, dificultando el acceso y la llegada de ayuda.

Mientras continúan los trabajos en la zona, más de 100 personas permanecen en el albergue municipal. En la víspera de Nochebuena, los damnificados hacen un llamado solidario a la población, señalando que vivirán una Navidad diferente, lejos de casa y sin un lugar al cual regresar.

Entre los testimonios, una mujer de la tercera edad contó que desde la riada no sabe nada de su esposo, aumentando la incertidumbre y el dolor en estas fechas de unión familiar.



