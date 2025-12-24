TEMAS DE HOY:
Comunidad

Fiscal General comparte la Navidad con niños del Plan 3000 e inaugura plataforma policial

La sonrisa y el entusiasmo de los pequeños fueron protagonistas del evento, reflejando el verdadero espíritu de la Navidad.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

24/12/2025 15:25

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de las celebraciones navideñas, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, llegó hasta la zona del Plan 3000 para compartir un momento especial con los niños, en la ciudadela entregó regalos y mensajes de esperanza en una jornada marcada por la alegría y la solidaridad.

Antes del acto se inauguró una nueva plataforma en la Estación Policial Integral (EPI) N° 3, fortaleciendo la atención y el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad. La sonrisa y el entusiasmo de los pequeños fueron protagonistas del evento, reflejando el verdadero espíritu de la Navidad.

“Esta noche buena es para los niños”, afirmó Mariaca y destacó la importancia de priorizar el bienestar y la felicidad de los niños.

Por su parte, el fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, señaló que el compromiso del Ministerio Público va más allá del ámbito jurídico, remarcando también su responsabilidad humanitaria con la sociedad.

“La Navidad es por ellos y para ellos”, expresó Zeballos. 

 

 

