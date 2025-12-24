TEMAS DE HOY:
Hombre muerto Anciano muerto en micro Anciano fallecido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Tensión en La Paz: vecinos intentan desbloquear calles cerradas por la COB

Los residentes aseguraron que los bloqueos afectan sus actividades cotidianas y generaron molestias por la paralización del tráfico y el comercio.

Silvia Sanchez

24/12/2025 14:20

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Paz vivió un momento de tensión cuando vecinos del centro de la ciudad, cansados por los bloqueos, intentaron desbloquear las calles cerradas por movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB).

Según reportes, se registraron discusiones y empujones entre ambos grupos. La situación escaló cuando algunos vecinos rompieron una cuerda que los manifestantes utilizaban para impedir el tránsito.

Los residentes aseguraron que los bloqueos afectan sus actividades cotidianas y generaron molestias por la paralización del tráfico y el comercio. Por su parte, los movilizados reiteraron que no darán marcha atrás en su rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de carburantes.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni intervención policial, aunque la tensión permaneció durante varias horas en la zona.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD