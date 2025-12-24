Tensión en La Paz: vecinos intentan desbloquear calles cerradas por la COB

La Paz vivió un momento de tensión cuando vecinos del centro de la ciudad, cansados por los bloqueos, intentaron desbloquear las calles cerradas por movilizados de la Central Obrera Boliviana (COB).

Según reportes, se registraron discusiones y empujones entre ambos grupos. La situación escaló cuando algunos vecinos rompieron una cuerda que los manifestantes utilizaban para impedir el tránsito.

Los residentes aseguraron que los bloqueos afectan sus actividades cotidianas y generaron molestias por la paralización del tráfico y el comercio. Por su parte, los movilizados reiteraron que no darán marcha atrás en su rechazo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de carburantes.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni intervención policial, aunque la tensión permaneció durante varias horas en la zona.

