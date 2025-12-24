Levantan bloqueo en San Julián y ruta al Beni queda expedita

El bloqueo en San Julián ha llegado a su fin, al menos por este feriado. Cerca de las 15:00 de este miércoles, los productores, transportistas y organizaciones sociales que interrumpían la ruta Santa Cruz–Beni decidieron levantar la medida de presión tras alcanzar un acuerdo preliminar con el Gobierno Nacional.

La dirigencia del Comité de Bloqueos informó que se ha declarado un cuarto intermedio de 72 horas, lo que garantiza la transitabilidad absoluta durante las fiestas de Nochebuena y Navidad. Esta decisión trae un respiro profundo a cientos de familias y camiones con alimentos que se encontraban varados desde el pasado lunes 22 de diciembre.

Mesas técnicas desde el viernes

El acuerdo contempla el inicio de mesas de trabajo este viernes 26 de diciembre. Los equipos técnicos de los Ministerios correspondientes deberán dar respuesta a un pliego de más de 15 puntos que surgieron tras el rechazo al Decreto Supremo 5503 (retiro de subvención).

Los puntos clave del acuerdo incluyen:

Entre los puntos acordados a tratar con el Gobierno en las mesas de trabajo figuran las siguientes: quitar a exclusividad para importar maquinaria, crear mecanismos para garantizar libre importación, socializar la normativa que implementa el arancel cero, fijar tabla de precios, aclarar la incidencia del IVA y el cambio monetario respecto a las importaciones, la eliminación de requisitos para exportación.

