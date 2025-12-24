En la mañana de este 24 de diciembre, se registró una gran afluencia de pasajeros en la Terminal de Buses Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de personas buscan viajar para reencontrarse con sus familiares en estas fiestas de fin de año. Sin embargo, varios pasajeros denunciaron costos elevados en los pasajes, lo que complica sus planes de viaje.

Uno de los afectados es Mario Céspedes, quien pretende trasladarse a la sede de Gobierno. Según relató, el pasaje que anteriormente adquiría por Bs 200, hoy le fue ofrecido en Bs 500.

“Muy caros los pasajes, es más del doble”, manifestó con molestia.

Otros viajeros señalaron que los precios se incrementaron de manera considerable sin que exista un control visible.

“El pasaje está muy carito, pero qué podemos hacer”, expresó uno de los pasajeros que aguardaba su turno para comprar boleto.

De acuerdo con los testimonios, los pasajes a Cochabamba, que antes costaban entre Bs 70 y Bs 100, ahora duplicaron su precio.

Por su parte, los transportistas argumentan que el alza responde a la suspensión de la subvención al combustible, situación que estaría afectando directamente los costos del sector.



