Papá Noel se convierte en agente de ICE en campaña de autodeportación en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció un aumento en los incentivos económicos para inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse antes de que termine 2025. La medida fue difundida a través de redes sociales.

Justamente en esas plataformas comenzó a circular un video viral que llamó la atención de miles de usuarios. En las imágenes se observa a personas vinculadas al Departamento de Seguridad disfrazadas de Papá Noel, promocionando el programa de salida voluntaria, lo que generó polémica y críticas.

El nuevo beneficio, denominado “bono de salida festivo”, ofrece 3.000 dólares, triplicando el monto anterior de 1.000 dólares. Además, el Gobierno cubriría el pasaje aéreo y brindaría ayuda en los trámites de viaje, incluso para familias completas.

Las autoridades instaron a los migrantes en situación irregular a utilizar la aplicación CBP Home, una herramienta oficial para gestionar la salida voluntaria y evitar ser incluidos en las prioridades de detención del ICE.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que el programa permite abandonar el país “bajo sus propios términos”. También advirtió que quienes opten por esta vía podrían evitar multas y sanciones civiles, lo que facilitaría un eventual reingreso legal en el futuro



