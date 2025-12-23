Conmoción en Reino Unido: asesinan a niña de 9 años y acusan a un adolescente

Un hecho atroz ha enlutado al Reino Unido tras confirmarse el asesinato de Aria Thorpe, una niña de apenas 9 años, quien perdió la vida tras ser apuñalada en su propia casa este lunes por la noche. Por el crimen, las autoridades han imputado a un adolescente de 15 años, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos legales.

Una vida interrumpida tras una clase de baile

La brutal secuencia ocurrió en la zona de Mead Vale. Aria, quien había celebrado su noveno cumpleaños hace tan solo dos semanas, acababa de llegar a su vivienda tras asistir a una clase de baile cuando fue atacada, informa el portal TN.

Tras el reporte, la policía desplegó un operativo cerrojo que permitió la captura del sospechoso a menos de cinco cuadras de la escena, específicamente en la estación de tren de Worle. Este miércoles, el joven compareció ante el tribunal de menores de Bristol enfrentando cargos por homicidio.

"Un alma hermosa": El desgarrador adiós de su familia

El entorno de Aria la recuerda como una niña llena de vitalidad. Su padre, Tom Thorpe, compartió un mensaje que refleja el dolor absoluto de la familia:

“Era el alma más hermosa, llena de luz y alegría. Tenemos el corazón destrozado de una forma que jamás imaginamos posible. Te extrañaremos mucho, angelito especial”.

Amigos de la familia destacaron su amor por los animales y su pasión por la música country, mencionando que su canción favorita era el clásico Jolene, de Dolly Parton.

En la puerta de la casa, amigos y vecinos dejaron flores y cartas. Foto: gentileza Metro/TN.

Conmoción social y apoyo escolar

El impacto del crimen se ha extendido a toda la comunidad. Vecinos y compañeros de escuela han convertido la entrada de la casa de los Thorpe en un memorial improvisado con flores, peluches y cartas.

Impacto escolar: Simon Marriott, director ejecutivo del Kaleidoscope Multi-Academy Trust, afirmó que la comunidad educativa está "devastada" y que se ha dispuesto personal profesional para brindar apoyo psicológico a los alumnos y familias.

Reacción política: El diputado local Daniel Aldridge calificó el hecho como una "tragedia desgarradora" y pidió encarecidamente respetar la privacidad de los deudos.

La investigación continúa

La comisaria Jen Appleford informó que las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el área para recolectar evidencia y testimonios. Aunque el sospechoso ya se encuentra bajo custodia, la policía busca reconstruir los motivos detrás de este ataque que ha dejado a una comunidad exigiendo justicia por una vida que, en palabras de su padre, "se fue demasiado pronto".

