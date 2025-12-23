Posesionan a vocales electorales de cinco departamentos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, participó este martes en el acto de posesión de los nuevos vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, a quienes exhortó a ejercer sus funciones con ética, responsabilidad y vocación de servicio al pueblo boliviano.

El acto se realizó en el Salón de Interpelaciones de la Cámara de Diputados y estuvo presidido por el titular de esa instancia legislativa, Roberto Castro, quien fue el encargado de tomar juramento a las nuevas autoridades electorales.

Durante su intervención, Ávila señaló que la posesión de los vocales representa un momento de “profunda trascendencia institucional y democrática”, al reafirmar el compromiso del Estado con el fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Asimismo, destacó y agradeció el trabajo desarrollado por la Cámara de Diputados, instancia responsable del proceso de selección de los nuevos vocales. “Debemos valorar ese trabajo, porque ha fortalecido la democracia del país. Sin vocales no podrían existir las Elecciones Subnacionales”, afirmó.

El presidente del TSE recordó que la función de las nuevas autoridades no se limita al ámbito administrativo o técnico, sino que exige un trabajo riguroso, planificado y transparente, especialmente ante la proximidad de las Elecciones Subnacionales, proceso en el que deberán garantizar igualdad de condiciones para todas las organizaciones políticas y para la ciudadanía.

En ese marco, Ávila ratificó su compromiso con la conformación de un nuevo Padrón Electoral Biométrico, moderno, seguro y confiable, como pilar fundamental para la transparencia y credibilidad de los procesos electorales.

La autoridad invocó a los vocales posesionados a desempeñar sus funciones con plena conciencia, recordando que servir a la democracia implica servir al pueblo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, expresó su confianza en las nuevas autoridades electorales y afirmó que el Legislativo cumplió con su rol institucional. “Esperamos lo mejor de ustedes y exigiremos trabajo”, manifestó, al señalar que el país transita hacia una democracia más transparente, con mayor control desde el Padrón Electoral hasta el conteo de votos.

