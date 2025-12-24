“No se puede dar marcha atrás”: Gobierno ratifica que el DS 5503 no será abrogado pese a protestas

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reiteró que el Decreto Supremo 5503, que elimina el subsidio a la gasolina y el diésel, se mantendrá firme y no será abrogado, a pesar de las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Con esta medida, ya no habrá filas interminables y se reduce el contrabando que durante años ha afectado al país”, aseguró Medinaceli.

La autoridad explicó que la decisión del Gobierno busca proteger la economía nacional y cerrar mercados ilegales que desviaban combustibles hacia países vecinos. “Estamos hablando de un desvío de mercado negro de mil millones de dólares por año. Esto no es un tema solo económico, es un tema moral”, enfatizó.

Según Medinaceli, los resultados preliminares del decreto son alentadores. “La demanda de diésel bajó en casi un 30%, sobre todo en regiones fronterizas. Hay evidencia de que en Perú ya falta el combustible boliviano”, señaló.

Además, destacó que la medida permite que el sector minero y agropecuario pueda importar diésel directamente, evitando la extorsión de intermediarios y mafias organizadas.

Explicó que el decreto no se limita a estabilizar precios de hidrocarburos. “Este decreto tiene siete pilares, no solo el precio de la gasolina y el diésel. Se discuten beneficios adicionales para todos los sectores sociales y productivos del país”, afirmó.

Entre estos beneficios se incluyen la transformación hacia gas natural vehicular (GNV), la descentralización de fondos para la conversión de vehículos y un plan de mediano plazo hacia vehículos eléctricos y energías verdes.

Sobre la reacción de la COB, Medinaceli señaló que la reunión de este martes terminó sin resultados. “Habrá que consultarles (a la COB) por qué quieren bajar el salario mínimo, reducir la Renta Dignidad y quitar el bono que se está creando (...) no se puede dar marcha atrás”, aseguró.

En cuanto al abastecimiento, afirmó que la distribución de combustibles está normalizada. “Hoy tenemos provisión de gasolina para seis días y de diésel para 3,5 días. Hemos superado la fragilidad que existía al inicio de la gestión”, señaló.

“Estamos rompiendo una pared de 20 años. La gente veía esto como impensable. Duele, sí, como ir al dentista o curar una enfermedad, pero era necesario”, afirmó el ministro apelando a la comprensión social sobre los cambios que implica el decreto.

