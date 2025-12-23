TEMAS DE HOY:
Gobierno y COB no llegan a un acuerdo por el DS 5503; continuarán las movilizaciones

El dirigente de la COB, Mario Argollo, señaló que expusieron al presidente observaciones a varios artículos del DS 5503 y cuestionó que la norma no haya sido socializada previamente con los trabajadores.

Hans Franco

23/12/2025 19:09

Foto: Gobierno y COB no llegan acuerdo, continuarán movilizaciones
La Paz

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, informó que no se logró ningún acuerdo en la reunión sostenida con el presidente Rodrigo Paz, en la que la dirigencia sindical reiteró su exigencia de abrogación del Decreto Supremo 5503.

Tras el encuentro, Argollo señaló que existe una postura firme del Ejecutivo de no dar curso a la demanda de los trabajadores. “Hay una posición fuerte del Gobierno de no abrogar y nosotros responsablemente tenemos que bajar a nuestro ampliado y hacer conocer la posición del Ejecutivo. Se ha discutido muchos puntos, pero el punto fundamental por la movilización que se está teniendo es el tema de la abrogación del 5503. Las movilizaciones continúan”, afirmó el dirigente al salir de la reunión.

 

Explicó que durante la reunión se hicieron conocer al presidente las observaciones a varios artículos del Decreto Supremo 5503, reiterando que la norma debió ser previamente socializada con las organizaciones laborales, a fin de evitar el actual conflicto.

Asimismo, Argollo anunció que en las próximas horas se dará a conocer la posición oficial de la COB, luego de que la dirigencia nacional se reúna con sus bases en un ampliado, donde se evaluarán las medidas a seguir.

La Central Obrera Boliviana ratificó que mantiene su postura de defensa de los derechos laborales y advirtió que las medidas de presión continuarán mientras no se atienda la demanda central de abrogación del DS 5503.

