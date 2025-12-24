Continúa la venta del “corte único solidario” a Bs 37 en el Frigorífico Municipal de Santa Cruz

Por segundo día consecutivo, el Frigorífico Municipal de Santa Cruz, ubicado en la zona de la Pampa de la Isla, ofrece a la población el denominado “corte único solidario” a Bs 37, en una medida impulsada por el Gobierno Municipal ante la alta demanda de carne.

Desde tempranas horas de este miércoles, decenas de personas acudieron al Frigorífico Municipal para adquirir el “corte único solidario”, que se comercializa a Bs 37 el kilo, generando una gran afluencia de vecinos provenientes de distintos distritos de la ciudad.

Desde la administración del Frigorífico informaron que en la primera jornada de venta se faenaron 10 reses y la totalidad de la carne fue vendida a la población, respetando el límite de un kilo por persona, tal como establece la normativa.

Pese a la buena aceptación de la medida, los ciudadanos solicitaron a la Alcaldía habilitar más puntos de venta en otros sectores de la ciudad, debido a que hasta la Pampa de la Isla llegan vecinos del Plan 3.000, Villa Primero de Mayo, la avenida 2 de Agosto y zonas aledañas.

Cabe resaltar que, en esta primera fase, la venta se realiza de manera exclusiva en el Frigorífico Municipal, desde las 07:00 hasta agotar el stock diario de reses faenadas, por lo que se recomienda a la población asistir con anticipación. Para que tome sus previsiones, este 25 de diciembre y el 26 (feriados de Navidad) la atención se verá interrumpida en el Frigorífico.

