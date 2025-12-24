Tragedia en Villa Tunari: Niño de dos años muere tras caer de una vagoneta en movimiento

Un lamentable accidente ocurrido el pasado viernes 19 de diciembre cobró la vida de un niño de dos años en la localidad de Villa Tunari. El hecho se produjo alrededor de las 19:00 horas, a la altura del mercado local, cuando el menor cayó del vehículo conducido por su progenitora.

Según el informe brindado por el director de Tránsito, Julio Méndez, el infante viajaba en una vagoneta en el asiento del acompañante (delantero), al lado de su madre. En un momento de descuido, el niño comenzó a manipular la puerta del motorizado mientras este se encontraba en marcha.

"Lamentablemente, el menor empieza a manipular la puerta del vehículo y ocasiona que esta se abra, cayendo el menor cuando el vehículo estaba en movimiento", explicó el jefe policial.

A raíz de la caída, el niño impactó directamente contra la capa asfáltica, sufriendo lesiones de extrema gravedad, particularmente en la región de la cabeza. Tras el accidente, fue auxiliado de inmediato y trasladado hasta el Hospital Copacabana, en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció producto de la gravedad de sus heridas.

La Dirección de Tránsito ha calificado el hecho como "caída de pasajero seguida de muerte". Este trágico suceso pone nuevamente en debate la seguridad vial infantil, recordando que los menores de edad deben viajar siempre en los asientos traseros y con los seguros de las puertas debidamente activados para evitar este tipo de fatalidades. La policía continúa con las investigaciones pertinentes, mientras la comunidad de Villa Tunari se encuentra conmocionada por la pérdida de la pequeña víctima.

