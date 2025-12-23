¿Clonar a su mascota por 50.000 dólares?: La polémica tendencia que promete "vencer" a la muerte

Lo que alguna vez fue un lujo extravagante reservado para celebridades como Barbra Streisand o figuras del deporte como Tom Brady, se está convirtiendo en una opción real —aunque costosa— para dueños de mascotas que no logran superar el duelo. Según un reporte del New York Post, la empresa estadounidense ViaGen ha clonado a más de 1.000 perros y gatos desde 2015, cobrando una tarifa estándar de 50.000 dólares.

El proceso: Ciencia detrás del "milagro"

La técnica utilizada es la transferencia nuclear de células somáticas, el mismo método que dio vida a la oveja Dolly en 1996. El proceso consiste en:

Extraer el ADN de una muestra de tejido de la mascota original (viva o recién fallecida).

Insertar dicho material genético en un óvulo donante al que se le ha quitado el núcleo.

Implantar el embrión resultante en una madre sustituta que gestará al clon.

ViaGen, recientemente adquirida por Colossal Biosciences, asegura tener una tasa de éxito cercana al 80%, una cifra significativamente mayor al 20% que estimaban estudios académicos hace apenas seis años.

"Los mismos ojos, pero otro animal"

A pesar de la precisión genética, la experiencia de los dueños es agridulce. Venessa Johnson, una ejecutiva de Los Ángeles, relató al New York Post su encuentro con Ollie, el clon de su amado Shih Tzu, Oliver. "Fue extraño porque eran los ojos de Oliver mirándome, pero no era totalmente él", explicó.

Johnson admite que tomó la decisión sumida en un "duelo profundo y profundo" y, aunque hoy está feliz con su nuevo cachorro, confiesa: "No volvería a tomar esta decisión. Hay tantos perros increíbles en los refugios".

Por otro lado, está el caso de Kay, una desarrolladora de Seattle que pagó el mismo precio, pero terminó con tres clones de su perro Feto. Aunque los tres cachorros tienen gestos idénticos al original —como el olor o la forma de llorar para ir al baño—, cada uno desarrolla rasgos de personalidad distintos.

El debate ético: Naturaleza vs. Crianza

La comunidad científica y las organizaciones de defensa animal han encendido las alarmas:

Personalidad no garantizada: La veterinaria Rebecca Greenstein advierte que la personalidad depende de factores ambientales, dieta y experiencias. "El aspecto físico puede coincidir, pero la personalidad no será necesariamente la misma", señaló al Post .

Críticas de PETA: Organizaciones como PETA y la ASPCA critican duramente la práctica, argumentando que mientras se invierten fortunas en clonación, miles de animales mueren en refugios esperando ser adoptados.

El "negocio del duelo": Muchos críticos consideran que estas empresas se aprovechan de personas emocionalmente vulnerables que no tienen la cabeza clara tras la pérdida de un compañero de vida.

Actualmente, la clonación de mascotas se mantiene en una zona gris, legal y ética, pero con el respaldo de inversores y la mejora de la tecnología, el negocio de los "doggelgängers" parece estar lejos de terminar.

