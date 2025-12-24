Luis Cárdenas, arquero de Oriente Petrolero, expuso la complicada situación económica que atraviesa a pocos días de Navidad, debido a la falta de pago por parte del club. El guardameta manifestó su esperanza de que la dirigencia se comunique para poder cobrar al menos un salario y afrontar los gastos de fin de año.

“Estamos esperando que nos llamen para poder cobrar un sueldo. Todos sabemos que en estas fiestas se necesita dinero para los regalos y para la cena de Nochebuena. Ojalá se pueda dar”, expresó Cárdenas, visiblemente preocupado por el momento que vive.

El futbolista indicó que se le adeudan aproximadamente tres meses de sueldo y que mantiene contrato vigente por seis meses más. Aun así, aseguró que, en el plano familiar, pasará una Navidad distinta pero unida, acompañado de su esposa, hijas y otros familiares cercanos.

En lo deportivo, el arquero calificó su temporada como positiva, destacando los minutos que sumó como titular. Además, reafirmó que su prioridad es continuar en Oriente Petrolero, aunque reconoció que hasta el momento no ha recibido ningún contacto formal de la dirigencia.

“Mi prioridad siempre va a ser Oriente Petrolero. Nadie se ha acercado ni me ha llamado, así que estamos a la espera. Por ahora, tranquilo, aprovechando las vacaciones con la familia y esperando que pase lo que tenga que pasar”, concluyó.

